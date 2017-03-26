А.Навального будут удерживать рассмотрения дела
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Российского оппозиционера Алексея Навального, которого задержали во время акции в центре Москвы, будут удерживать до рассмотрения дела об административном правонарушении, суд должен состояться в понедельник, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
По словам пресс-секретаря О.Навалького Киры Ярмыш, оппозиционера будут удерживать до рассмотрения дела об административном правонарушении.
По ее данным, суд назначили на завтра, 27 марта.
Так, 26 марта в центре Москвы были задержаны российского оппозиционера Алексея Навального .
Напомним, количество задержанных участников акции против коррупции в Москве превысило 500 человек.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
Как сообщал УНН, полиция заявила о около 8000 активистов в центре Москвы .