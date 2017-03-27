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О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві

О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Тверський суд Москви оштрафував на 20 тис. рублів російського опозиціонера Олексія Навального, визнавши його винним в організації несанкціонованої акції в центрі столиці, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Зазначається, що О.Навальний в суді поклав відповідальність за затримання на уряд Москви, який, за його словами, не погодив акцію і не запропонував в установлений законом термін альтернативного місця її проведення.

“Ми звернулися до уряду Москви за узгодженням акції. Відповідно до закону, нам протягом трьох днів повинні були узгодити її або запропонувати альтернативне місце, але цього зроблено не було, тому, згідно з рішенням Конституційного суду, ми мали право проводити акцію в тому місці, про яке просили спочатку”, — сказав О.Навальний.

Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Мєдвєдєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.

У Москві під час мітингів у неділю було затримано щонайменше 1030 осіб.

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