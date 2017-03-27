А.Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию акции в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей российского оппозиционера Алексея Навального, признав его виновным в организации несанкционированной акции в центре столицы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что А.Навальный в суде возложил ответственность за задержку на правительство Москвы, который, по его словам, не согласовал акцию и не предложил в установленный законом срок альтернативного места ее проведения.
"Мы обратились к правительству Москвы по согласованию акции. Согласно закону, нам в течение трех дней должны были согласовать ее или предложить альтернативное место, но этого сделано не было, поэтому, согласно решению Конституционного суда, мы имели право проводить акцию в том месте, о котором просили сначала", - сказал А.Навальный.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной "империи" Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.
В Москве во время митингов в воскресенье было задержано не менее 1030 человек.