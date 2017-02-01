О.Навальний пообіцяв йти в президенти за будь-якого рішення суду

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Сьогодні у російському Кірові під час чергового засідання у справі “Кіровліса” опозиціонер Олексій Навальний пообіцяв брати участь в гонці за президентство, навіть якщо вирок буде обвинувальним, передає УНН з посиланням на ВВС.

“Цього від мене чекають люди”, — сказав політик.

Зазначається, що він не уточнив, яким чином він буде боротися за пост президента, враховуючи заборону, наявну в російському законодавстві для засуджених за тяжкими статтями.

Також наголошується, що О.Навальний приїхав до суду в супроводі приставів, які напередодні прийшли в офіс його “Фонду боротьби з корупцією”. А Петро Офіцеров прибув до суду лише в супроводі адвоката.

Зазначається, що захисники обох підсудних запевнили, що з різних причин ні вони, ні їхні клієнти не могли бути присутніми на попередньому засіданні.

Також повідомляється, що О.Навальний, незважаючи на супровід приставів, наполягав, що прибув до суду з власної волі, а не був доставлений під конвоєм.

Невідомі особи, як вважає О.Навальний, намагаються диригувати і маніпулювати судовий процесом.

Повідомляється, що чергові слухання почалися з обговорення доказів у справі.

Як повідомляв УНН, опозиційний російський політик Олексій Навальний повідомив, що має намір висунути свою кандидатуру на посаду президента Росії 2018 року.

Нагадаємо, суд у російському Кірові задовольнив клопотання сторони обвинувачення про примусовий привід опозиціонера Олексія Навального і Петра Офіцерова у справі “Кіровлісу”.

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