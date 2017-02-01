А.Навальный пообещал идти в президенты при любом решении суда
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня в российском Кирове во время очередного заседания по делу "Кировлес" оппозиционер Алексей Навальный пообещал участвовать в гонке за президентство, даже если приговор будет обвинительным, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"Этого от меня ждут люди", - сказал политик.
Отмечается, что он не уточнил, каким образом он будет бороться за пост президента, учитывая запрет, имеющуюся в российском законодательстве для осужденных по тяжким статьям.
Также отмечается, что А.Навальный приехал в суд в сопровождении приставов, которые накануне пришли в офис его "Фонда борьбы с коррупцией". Петр Офицеров прибыл в суд только в сопровождении адвоката.
Отмечается, что защитники обоих подсудимых заверили, что по разным причинам ни они, ни их клиенты не могли присутствовать на предварительном заседании.
Также сообщается, что А.Навальный, несмотря на сопровождение приставов, настаивал, что прибыл в суд по собственной воле, а не был доставлен под конвоем.
Неизвестные лица, как считает А.Навальный, пытаются дирижировать и манипулировать судебным процессом.
Сообщается, что очередные слушания начались с обсуждения доказательств по делу.
Как сообщал УНН, оппозиционный российский политик Алексей Навальный сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России в 2018 году.
Напомним, суд в российском Кирове удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлес".