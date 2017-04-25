О.Ляшко пообіцяв вивчити питання про Липецький завод родинного бізнесу С.Рибалки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко з другої спроби таки прокоментував дані, оприлюднені за підсумками журналістського розслідування, щодо наявності у родинного бізнесу радикала Сергія Рибалки заводу з виробництва снекової продукції у Липецьку (РФ), передає кореспондент УНН.
Зокрема, О.Ляшко пообіцяв вивчити ці факти.
“Я не можу коментувати те, чого я не знаю і не читав. Вивчу, і коли я знатиму питання, я відповім”, — сказав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.
Також нагадаємо, за словами політичного експерта С.Гавриша, С.Рибалкою та його російським бізнесом мають займатися спецслужби.