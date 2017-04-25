О.Ляшко пообіцяв вивчити питання про Липецький завод родинного бізнесу С.Рибалки

Зокрема, О.Ляшко пообіцяв вивчити ці факти.

“Я не можу коментувати те, чого я не знаю і не читав. Вивчу, і коли я знатиму питання, я відповім”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у спонсора “Радикальної партії” C.Рибалки журналісти виявили завод в Липецьку.

Також нагадаємо, за словами політичного експерта С.Гавриша, С.Рибалкою та його російським бізнесом мають займатися спецслужби.