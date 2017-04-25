О.Ляшко пообещал изучить вопрос о Липецком заводе семейного бизнеса С.Рыбалки

В частности, О.Ляшко пообещал изучить эти факты.

"Я не могу комментировать то, чего я не знаю и не читал. Выучу, и когда я буду знать вопрос, я отвечу", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, у спонсора "Радикальной партии" C.Рибалки журналисты обнаружили завод в Липецке.

Также напомним, по словам политического эксперта С.Гавриша, С.Рыбалкой и его российским бизнесом должны заниматься спецслужбы.