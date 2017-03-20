О.Лукашенко не проти присутності представників НАТО на навчаннях Білорусі і РФ

"Всупереч думкам окремих "експертів", ніхто не збирається згортати співпрацю з Росією у військовій області через розбіжності, що виникли в інших сферах. Навпаки, навчання є демонстрацією нашої постійності у забезпеченні безпеки двох братніх народів", - заявив О.Лукашенко.

О.Лукашенко окремо наголосив на відкритості та прозорості майбутніх навчань.

"Майбутній захід є абсолютно прозорим, і я вимагаю, щоб цей захід на території нашої країни був прозорим, і всі заходи були доступні не тільки для наших друзів по ОДКБ (Організації договору з колективної безпеки – ред.), ЄАЕС (Євразійський економічний союз – ред.), СНД (Співдружність незалежних держав – ред.), а й для представників Північноатлантичного блоку – НАТО. Ми нічого не приховуємо і приховувати не повинні. Якщо натовці хочуть бути присутніми на наших навчаннях, ласкаво просимо. Тим більше, я таку інформацію і такі сигнали з їх боку вже отримую", - зазначив президент Білорусі.

Він зажадав від керівництва міністерста оборони країни ретельно продумати питання взаємодії з державними та місцевими органами влади з усіх аспектів навчання. У зв'язку з цим О.Лукашенко зазначив, що у разі виникнення конфлікту на території Білорусі буде задіяно все населення, а не тільки збройні сили.

"Ми готуємо людей, зокрема створюючи сили територіальної оборони. Й готуємо, крім сил територіальної оборони, все населення до того, щоб захистити територію нашої країни та інтереси нашої держави. Прибуття і перебування російських військ на нашій території має залишити в пам'яті офіцерів і солдатів, наших гостей, тільки позитивні емоції. Це наші люди. Нам разом відстоювати нашу оборону і безпеку ", - додав очільник Білорусі.

Після закінчення доповіді президент Білорусі затвердив задум спільного стратегічного навчання збройних сил Білорусі і Росії "Захід-2017".

Зазначимо, що військові навчання "Захід-2017" стануть завершальним етапом спільної підготовки збройних сил Білорусі та Росії у поточному році. За рішенням президентів двох країн подібні навчання проводяться раз на два роки на території однієї з держав. Цьогоріч вони відбудуться в Білорусі.