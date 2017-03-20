А.Лукашенко не против присутствия представителей НАТО на учениях Беларуси и РФ

"Вопреки мнениям отдельных "экспертов", никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за разногласий, возникших в других сферах. Наоборот, учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов", - заявил А.Лукашенко.

А.Лукашенко отдельно акцентировал внимание на открытости и прозрачности предстоящих учений.

"Предстоящее мероприятие является абсолютно прозрачным, и я требую, чтобы это мероприятие на территории нашей страны было прозрачным, и все мероприятия были доступны не только для наших друзей по ОДКБ (Организации договора по коллективной безопасности – ред.), ЕАЭС (Евразийский экономический союз – ред.), СНГ (Содружество независимых государств – ред.), но и для представителей Североатлантического блока – НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших учениях, добро пожаловать. Тем более, я такую информацию и такие сигналы с их стороны уже получаю", - отметил президент Беларуси.

Он потребовал от руководства министерства обороны страны тщательно продумать вопросы взаимодействия с государственными и местными органами власти по всем аспектам учений. В связи с этим А.Лукашенко отметил, что в случае возникновения конфликта на территории Беларуси будет задействовано все население, а не только вооруженные силы.

"Мы готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны. И готовим, кроме сил территориальной обороны, все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства. Прибытие и пребывание российских войск на нашей территории должно оставить в памяти офицеров и солдат, наших гостей, только положительные эмоции. Это наши люди. Нам вместе отстаивать нашу оборону и безопасность", - добавил глава Беларуси.

По окончании доклада президент Беларуси утвердил замысел совместного стратегического обучения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017".

Отметим, что военные учения "Запад-2017" станут завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил Беларуси и России в текущем году. По решению президентов двух стран подобные учения проводятся раз в два года на территории одного из государств. В этом году они состоятся в Беларуси.