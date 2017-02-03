О.Лень: я хочу зіграти за збірну Україну на Євробаскеті-2017
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень висловив бажання дебютувати за національну збірну України, зігравши за "жовто-блакитних" на Євробаскеті-2017, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).
"Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися в свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми із національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди", - повідомив уродженець міста Антрацит.
Також наш співвітчизник оцінив майбутніх суперників "синьо-жовтих" на європейській першості.
"Я думаю, що ми можемо перемогти Ізраїль, Грузію, і боротися за перемогу проти Італії та Німеччини. У нас є хороші молоді гравці, як Святослав Михайлюк, Хоель Боломбой і я. Якщо всі ми поїдемо в збірну - зможемо робити великі справи", - сказав Лінь.
Окрім того О.Лень виразив бажання побачити у національній команді натуралізованого захисника Пуха Джетера, котрий виступав за Україну під керівництвом Майка Фраттело.
Нагадаємо, що Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччини.
Як повідомляв УНН, О.Лень провів нерезультативний поєдинок за "Фінікс Санс".