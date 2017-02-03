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О.Лень: я хочу зіграти за збірну Україну на Євробаскеті-2017

Київ • УНН

 • 8503 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень висловив бажання дебютувати за національну збірну України, зігравши за "жовто-блакитних" на Євробаскеті-2017, повідомляє УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

О.Лень: я хочу зіграти за збірну Україну на Євробаскеті-2017

"Сподіваюся, цього літа все пройде добре, і я зможу рано повернутися в свою країну. Я хочу зіграти за свою збірну. Я вже говорив з людьми із національної федерації, але ще не обговорював це питання з тренерським штабом команди", - повідомив уродженець міста Антрацит.

Також наш співвітчизник оцінив майбутніх суперників "синьо-жовтих" на європейській першості.

"Я думаю, що ми можемо перемогти Ізраїль, Грузію, і боротися за перемогу проти Італії та Німеччини. У нас є хороші молоді гравці, як Святослав Михайлюк, Хоель Боломбой і я. Якщо всі ми поїдемо в збірну - зможемо робити великі справи", - сказав Лінь.

Окрім того О.Лень виразив бажання побачити у національній команді натуралізованого захисника Пуха Джетера, котрий виступав за Україну під керівництвом Майка Фраттело.

Нагадаємо, що Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії та Туреччини.

Як повідомляв УНН, О.Лень провів нерезультативний поєдинок за "Фінікс Санс".

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