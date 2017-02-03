А.Лень: я хочу сыграть за сборную Украины на Евробаскете-2017

"Надеюсь, этим летом все пройдет хорошо, и я смогу рано вернуться в свою страну. Я хочу сыграть за свою сборную. Я уже говорил с людьми из национальной федерации, но еще не обсуждал этот вопрос с тренерским штабом команды", - сообщил уроженец города Антрацит.

Также наш соотечественник оценил будущих соперников "сине-желтых" на европейском первенстве.

"Я думаю, что мы можем победить Израиль, Грузию, и бороться за победу против Италии и Германии. У нас есть хорошие молодые игроки, как Святослав Михайлюк, Хоэль Боломбой и я. Если все мы поедем в сборную - сможем делать большие дела", - сказал А.Лень.

Кроме того А.Лень выразил желание увидеть в национальной команде натурализованного защитника Пуха Джетера, который выступал за Украину под руководством Майка Фраттело.

Напомним, что Евробаскет-2017 пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

Как сообщал УНН, А.Лень провел нерезультативный поединок за "Финикс Санс" .