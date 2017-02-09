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О.Лень провів результативний матч в НБА проти "Мемфіс Гріззліс"

Київ • УНН

 • 9558 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український центровий Олексій Лень провів поєдинок регулярного сезону НБА в якому його "Фінікс Санс" в гостях протистояв "Мемфіс Гріззліс", повідомляє кореспондент УНН.

О.Лень провів результативний матч в НБА проти "Мемфіс Гріззліс"

Український "бігмен" отримав 28:16 хвилини ігрового часу і зумів сповна себе проявити. П'ятий номер драфту-2013 реалізував 4 із 7 двоочкових кидків з гри і 1 з 1 дальній – 11 очок. Також колекція нашого співвітчизника включає 5 підбирань, 2 блок-шоти і 1 перехоплення.

Такий перформанс не допоміг "Санс" уникнути 37 поразки в турнірі, поступившись "Мемфісу" 91:110.

Примітно, що влучний триочковий став для О.Леня першим в сезоні і загалом другим в заокеанській кар'єрі.

Зауважимо, що українець потрапив під загрозу дискваліфікації. Епізод в кінці баталії стався після того, як захисник "Мемфіса" Трой Деніелс забив триочковий з фолом від захисника "Фінікса" Девіна Букера. Їхня словесна перепалка швидко переросла в зіткнення. До сутички долучилися інші гравці. О.Лень вибіг на майданчик з лави запасних за що й може бути покараний.

Як повідомляв УНН, центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень висловив бажання дебютувати за національну збірну України, зігравши за "жовто-блакитних" на Євробаскеті-2017.

 

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