О.Лень провів результативний матч в НБА проти "Мемфіс Гріззліс"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Український центровий Олексій Лень провів поєдинок регулярного сезону НБА в якому його "Фінікс Санс" в гостях протистояв "Мемфіс Гріззліс", повідомляє кореспондент УНН.
Український "бігмен" отримав 28:16 хвилини ігрового часу і зумів сповна себе проявити. П'ятий номер драфту-2013 реалізував 4 із 7 двоочкових кидків з гри і 1 з 1 дальній – 11 очок. Також колекція нашого співвітчизника включає 5 підбирань, 2 блок-шоти і 1 перехоплення.
Такий перформанс не допоміг "Санс" уникнути 37 поразки в турнірі, поступившись "Мемфісу" 91:110.
Примітно, що влучний триочковий став для О.Леня першим в сезоні і загалом другим в заокеанській кар'єрі.
Зауважимо, що українець потрапив під загрозу дискваліфікації. Епізод в кінці баталії стався після того, як захисник "Мемфіса" Трой Деніелс забив триочковий з фолом від захисника "Фінікса" Девіна Букера. Їхня словесна перепалка швидко переросла в зіткнення. До сутички долучилися інші гравці. О.Лень вибіг на майданчик з лави запасних за що й може бути покараний.
Як повідомляв УНН, центровий "Фінікс Санс" Олексій Лень висловив бажання дебютувати за національну збірну України, зігравши за "жовто-блакитних" на Євробаскеті-2017.