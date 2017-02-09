А.Лень провел результативный матч в НБА против "Мемфис Гриззлис"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинский центровой Алексей Лень провел поединок регулярного сезона НБА в котором его "Финикс Санс" в гостях противостоял "Мемфис Гриззлис", сообщает корреспондент УНН.
Украинский "бигмен" получил 28:16 минуты игрового времени и сумел сполна себя проявить. Пятый номер драфта-2013 реализовал 4 из 7 двухочковых бросков с игры и 1 из 1 дальний - 11 очков. Также коллекция нашего соотечественника включает 5 подборов, 2 блок-шота и 1 перехват.
Такой перформанс не помог "Санс" избежать 37 поражение в турнире, уступив "Мемфиса" 91: 110.
Примечательно, что точный трехочковый стал для О.Леня первым в сезоне и вообще вторым в заокеанской карьере.
Заметим, что украинец попал под угрозу дисквалификации. Эпизод в конце баталии произошел после того, как защитник "Мемфиса" Трой Дэниелс забил трехочковый с фолом от защитника "Финикса" Девина Букера. Их словесная перепалка быстро переросла в столкновения. К схватке присоединились другие игроки. А.Лень выбежал на площадку со скамейки запасных за что и может быть наказан.
Как сообщал УНН, центровой "Финикс Санс" Алексей Лень выразил желание дебютировать за национальную сборную Украины, сыграв за "желто-синих" на Евробаскете-2017.