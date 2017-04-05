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О.Костевич обрано найкращою спортсменкою березня в Україні

О.Костевич обрано найкращою спортсменкою березня в Україні

Київ • УНН

 • 7677 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Найтитулованіша українська представниця кульової стрільби Олена Костевич визнана Національним олімпійським комітетом найкращою спортсменкою першого весняного місяця в Україні. Про це інформує НОК України, передає УНН.

На шляху до фіналу в Мариборі українська Олімпійська чемпіонка та дворазова бронзова призерка Ігор позбавила можливості боротися за призові місця відому спортсменку з Греції, Олімпійську чемпіонку та призерку Ігор-2016 Анну Коракакі. У фіналі О.Костевич поступилася лише переможниці цього чемпіонату Європи Зорані Арунович, яка завершила свій виступ зі світовим рекордом.

Відзначимо, що підводячи підсумки спортивного місяця Експертна комісія НОК відзначила високі здобутки наших стрілків на чемпіонаті Європи в словенському Мариборі. Володарями срібних нагород стали О.Костевич (пневматичний пістолет, 10 метрів) та Олег Царьков (пневматична гвинтівка, 10 метрів). Ці медалі стали найвищими нагородами серед українських спортсменів в олімпійських номерах програми (серед дорослих).

Додамо також, для О.Костевич це четверте високе визнання НОК. Звання найкращої спортсменки вона отримувала в травні-2011, а також в лютому і жовтні 2012 року.

Нагадаємо, українські стрільці з пневматичного пістолету здобули дві нагороди на міжнародних змаганнях.

Українські Національні Новини

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