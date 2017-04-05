Е.Костевич выбрали лучшей спортсменкой марта в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Титулованная украинская представительница пулевой стрельбы Елена Костевич признана Национальным олимпийским комитетом лучшей спортсменкой первого весеннего месяца в Украине. Об этом сообщает НОК Украины, передает УНН.
На пути к финалу в Мариборе Украинская Олимпийская чемпионка и двукратная бронзовая призерка Игр лишила возможности бороться за призовые места известную спортсменку из Греции, Олимпийскую чемпионку и призера Игр-2016 Анну Коракаки. В финале О.Костевич уступила только победительницы этого чемпионата Европы Зоран Арунович, которая завершила свое выступление с мировым рекордом.
Отметим, что подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения наших стрелков на чемпионате Европы в словенском Мариборе. Обладателями серебряных наград стали О.Костевич (пневматический пистолет, 10 метров) и Олег Царьков (пневматическая винтовка, 10 метров). Эти медали стали самыми высокими наградами среди украинских спортсменов в олимпийских номерах программы (среди взрослых).
Добавим также, для О.Костевич это четвертое высокое признание НОК. Звание лучшей спортсменки она получала в мае-2011, а также в феврале и октябре 2012 года.
Напомним, украинские стрелки из пневматического пистолета получили две награды на международных соревнованиях .