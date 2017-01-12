О.Караваєв відзначився результативною передачею за "Фенербахче"

Українець вперше вийшов в стартовому складі "канарок" і на 7-й хвилині зльоту віддав результативний пас на Фернандао, який зробив рахунок 2:0.

Поєдинок завершився на користь турецького гранду 3:1.

Нагадаємо, що у дебютній грі за "Фенербахче" екс-гравець "Зорі" вийшов на заміну і став автором голу та результативного пасу.

Як повідомляв УНН, головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва.