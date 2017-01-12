О.Караваєв відзначився результативною передачею за "Фенербахче"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Новачок турецького "Фенербахче" Олександр Караваєв відзначився результативною передачею у товариському поєдинку проти албанського "Партізані", повідомляє УНН з посиланням на сайт "Фенербахче".
Українець вперше вийшов в стартовому складі "канарок" і на 7-й хвилині зльоту віддав результативний пас на Фернандао, який зробив рахунок 2:0.
Поєдинок завершився на користь турецького гранду 3:1.
Нагадаємо, що у дебютній грі за "Фенербахче" екс-гравець "Зорі" вийшов на заміну і став автором голу та результативного пасу.
Як повідомляв УНН, головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва.