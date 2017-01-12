А.Караваев отметился результативной передачей за "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Новичок турецкого "Фенербахче" Александр Караваев отличился результативной передачей в товарищеском поединке против албанского "Партизана", сообщает УНН со ссылкой на сайт "Фенербахче".
Украинец впервые вышел в стартовом составе "канареек" и на 7-й минуте отдал результативный пас на Фернандао, который сделал счет 2:0.
Поединок завершился в пользу турецкого гранда 3:1.
Напомним, что в дебютной игре за "Фенербахче" экс-игрок "Зари" вышел на замену и стал автором гола и результативного паса.
Как сообщал УНН, главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева.