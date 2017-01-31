О.Караваєв став обличчям клубного журналу "Фенербахче"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Український півзахисник Олекснадр Караваєв, який нині захищає кольори турецького "Фенербахче" став головним героєм чергового номеру клубного журналу турецького клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу клубу.
В черговому номері клубного журналу "Фенербахче" О.Караваєв став головною дійовою особою, в якому він розповів про свій футбольний шлях, та проте, як він справляється з новими викликами у Туреччині.
В інтерв'ю журналістам, українець зазначив, що рівень турецького чемпіонату значно відрізняється від українського, як якістю, так і конкуренцією. Крім того, О.Караваєв відзначив інтенсивність в Туреччині.
Також, український півзахисник зізнався, що вже відчуває себе частиною великої сім'ї "Фенербахче" і не проти залишитись надовше, ніж до кінця орендної угоди. Також він відзначив, що на сім'ю у нього залишається лише 1-2 години.
Український вінгер зізнався, що його кумирами в дитинстві були Рівалдо та Роналдо, а нині йому до вподоби гра Ліонеля Мессі та Андреса Іньєсти.
Про свій шлях у спорті півзахисник зазначив, що починав з хокею на льоду, але згодом переключився на футбол.
Нагадаємо, О.Караваєв відзначився результативною передачею за "Фенербахче".
Як повідомляв УНН, головний тренер “Фенербахче” задоволений трансфером О.Караваєва.