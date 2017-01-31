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А.Караваев стал лицом клубного журнала "Фенербахче"

А.Караваев стал лицом клубного журнала "Фенербахче"

Киев • УНН

 • 9898 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Украинский полузащитник Александр Караваев, который сейчас защищает цвета турецкого "Фенербахче" стал главным героем очередного номера клубного журнала турецкого клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

В очередном номере клубного журнала "Фенербахче" А.Караваев стал главным действующим лицом, в котором он рассказал о своем футбольном пути, и о том, как он справляется с новыми вызовами в Турции.

В интервью журналистам, украинец отметил, что уровень турецкого чемпионата значительно отличается от украинского, как качеством, так и конкуренцией. Кроме того, А.Караваев отметил интенсивность в Турции.

Также, украинский полузащитник признался, что уже чувствует себя частью большой семьи "Фенербахче" и не против остаться дольше, чем до конца арендного соглашения. Также он отметил, что на семью у него остается только 1-2 часов.

Украинский вингер признался, что его кумирами в детстве были Ривалдо и Роналдо, а сейчас ему нравится игра Лионеля Месси и Андреса Иньесты.

О своем пути в спорте полузащитник отметил, что начинал с хоккея на льду, но впоследствии переключился на футбол.

Напомним, А.Караваев отметился результативной передачей за "Фенербахче" .

Как сообщал УНН, главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева.

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