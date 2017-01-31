А.Караваев стал лицом клубного журнала "Фенербахче"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Украинский полузащитник Александр Караваев, который сейчас защищает цвета турецкого "Фенербахче" стал главным героем очередного номера клубного журнала турецкого клуба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
В очередном номере клубного журнала "Фенербахче" А.Караваев стал главным действующим лицом, в котором он рассказал о своем футбольном пути, и о том, как он справляется с новыми вызовами в Турции.
В интервью журналистам, украинец отметил, что уровень турецкого чемпионата значительно отличается от украинского, как качеством, так и конкуренцией. Кроме того, А.Караваев отметил интенсивность в Турции.
Также, украинский полузащитник признался, что уже чувствует себя частью большой семьи "Фенербахче" и не против остаться дольше, чем до конца арендного соглашения. Также он отметил, что на семью у него остается только 1-2 часов.
Украинский вингер признался, что его кумирами в детстве были Ривалдо и Роналдо, а сейчас ему нравится игра Лионеля Месси и Андреса Иньесты.
О своем пути в спорте полузащитник отметил, что начинал с хоккея на льду, но впоследствии переключился на футбол.
Напомним, А.Караваев отметился результативной передачей за "Фенербахче" .
Как сообщал УНН, главный тренер "Фенербахче" доволен трансфером А.Караваева.