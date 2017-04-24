О.Гончаренко: українська делегація на сесії ПАРЄ вимагатиме відставки П.Аграмунта

"Українська делегація як завжди прибула з метою захисту українських інтересів. Дуже важливим є питання, яке буде розглядатись на сесії ПАРЄ, це діяльність президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педра Аграмунта, який нажаль неодноразово вже робив проросійські висловлювання та якісь дії… Україна буде наполягати на тому, щоб пан Аграмунт пішов у відставку.

Нажаль немає процедури такої, щоб відкликати його до кінця цього року, але він має це зробити за доброї волі. Ми будемо через політичні групи створювати політичний тиск на нього, щоб як мінімум навіть, якщо він не піде у відставку, щоб відчули всі, що співпраця з РФ є токсичною для будь-якого європейського політика", - заявив О.Гончаренко.

Як повідомляв УНН, П.Аграмунту направили спільну заяву делегацій ПАРЄ щодо його візиту з росіянами до Сирії.