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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27200 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91801 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147151 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113034 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114304 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111162 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103263 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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А.Гончаренко: украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки П.Аграмунта

А.Гончаренко: украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки П.Аграмунта

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Украинская делегация на сессии ПАСЕ будет требовать отставки Президента Ассамблеи Педро Аграмунт. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко находясь с рабочей поездкой в Страсбурге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Украинская делегация как всегда прибыла с целью защиты украинских интересов. Очень важным вопросом, который будет рассматриваться на сессии ПАСЕ, это деятельность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педра Аграмунта, который, к сожалению неоднократно уже делал пророссийские высказывания и какие действия ... Украина будет настаивать на том, чтобы господин Аграмунт ушел в отставку.

К сожалению, нет такой процедуры, чтобы отозвать его до конца этого года, но он должен это сделать по доброй воле. Мы будем через политические группы создавать политическое давление на него, чтобы как минимум даже если он не уйдет в отставку, чтобы почувствовали все, что сотрудничество с РФ является токсичным для любого европейского политика", - заявил А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ по его визита с русскими в Сирию.

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