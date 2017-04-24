А.Гончаренко: украинская делегация на сессии ПАСЕ потребует отставки П.Аграмунта

"Украинская делегация как всегда прибыла с целью защиты украинских интересов. Очень важным вопросом, который будет рассматриваться на сессии ПАСЕ, это деятельность президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педра Аграмунта, который, к сожалению неоднократно уже делал пророссийские высказывания и какие действия ... Украина будет настаивать на том, чтобы господин Аграмунт ушел в отставку.

К сожалению, нет такой процедуры, чтобы отозвать его до конца этого года, но он должен это сделать по доброй воле. Мы будем через политические группы создавать политическое давление на него, чтобы как минимум даже если он не уйдет в отставку, чтобы почувствовали все, что сотрудничество с РФ является токсичным для любого европейского политика", - заявил А.Гончаренко.

Как сообщал УНН, П.Аграмунту направили совместное заявление делегаций ПАСЕ по его визита с русскими в Сирию.