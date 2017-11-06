О.Гончаренко розповів, що наразі немає голосів для ухвалення нового виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наразі голосів для ухвалення нового виборчого законодавства у Верховній Раді немає, адже мажоритарники виступають проти скасування мажоритарної частини виборчої системи. Про таке в ефірі "5 каналу" заявив заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Наша фракція визначилась у підтримці виборчого кодексу Парубія і нашого колеги Черненка. Але, враховуючи те, що мажоритарними не хочуть підтримувати жодну систему, яка передбачає ліквідацію мажоритарки, я думаю, що завтра рішення не буде прийнято по жодному з цих кодексів", – заявив Гончаренко.
Нагадаємо, якщо жоден із проектів виборчі кодексів не набере достатньої кількості голосів, проекти можуть бути спрямовані до Венеціанської комісії.
Як повідомляв раніше УНН, Верховна Рада поточного пленарного тижня, з 7 по 10 листопада, зосередиться на питаннях виборчого законодавства, Держбюджету, аграрного блоку і приватизації.