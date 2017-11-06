А.Гончаренко рассказал, что сейчас нет голосов для принятия нового избирательного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сейчас голосов для принятия нового избирательного законодательства в Верховной Раде нет, ведь мажоритарщики выступают против отмены мажоритарной части избирательной системы. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель председателя фракции "БПП" Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Наша фракция определилась в поддержке избирательного кодекса Парубия и нашего коллеги Черненко. Но, учитывая то, что мажоритарщики не хотят поддерживать ни одну систему, которая предусматривает ликвидацию мажоритарки, я думаю, что завтра решение не будет принято ни по одному из этих кодексов", - заявил Гончаренко.
Напомним, если ни один из проектов избирательные кодексы не наберет достаточного количества голосов , проекты могут быть направлены в Венецианскую комиссию.
Как сообщал ранее УНН, Верховная Рада на текущей пленарной неделе, с 7 по 10 ноября, сосредоточится на вопросах избирательного законодательства , Госбюджета, аграрного блока и приватизации.