О.Долгополов поступився на старті парних змагань AUS Open
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії в парному розряді, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У стартовому поєдинку українсько-австрійський дует Долгополов/Мельцер у впертій боротьбі поступився п'ятим сіяним - іспанській парі Фелісіано Лопес/Марк Лопес – 4:6, 6:3, 4:6.
Примітно, що Ф.Лопес і М.Лопес є діючими чемпіонами Ролан Гаррос.
Нагадаємо, що завтра українець проведе поєдинок другого кола в одиночному розряді проти шостої ракетки світу Гаеля Монфіса.
Додамо також, у жіночій сітці парного турніру Australian Open Україну представлятиме Ольга Савчук у дуеті із 27-річною румункою Ралукою-Йоаною Олару.
Як повідомляв УНН, Е.Світоліна здобула другу перемогу на Australian Open.