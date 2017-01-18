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О.Долгополов поступився на старті парних змагань AUS Open

О.Долгополов поступився на старті парних змагань AUS Open

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. Український тенісист Олександр Долгополов завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії в парному розряді, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

У стартовому поєдинку українсько-австрійський дует Долгополов/Мельцер у впертій боротьбі поступився п'ятим сіяним - іспанській парі Фелісіано Лопес/Марк Лопес – 4:6, 6:3, 4:6.

Примітно, що Ф.Лопес і М.Лопес є діючими чемпіонами Ролан Гаррос.

Нагадаємо, що завтра українець проведе поєдинок другого кола в одиночному розряді проти шостої ракетки світу Гаеля Монфіса.

Додамо також, у жіночій сітці парного турніру Australian Open Україну представлятиме Ольга Савчук у дуеті із 27-річною румункою Ралукою-Йоаною Олару.

Як повідомляв УНН, Е.Світоліна здобула другу перемогу на Australian Open.

Українські Національні Новини

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