А.Долгополов уступил на старте парных соревнований AUS Open
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Украинский теннисист Александр Долгополов завершил выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В стартовом поединке украинско-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным - испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес - 4:6, 6:3, 4:6.
Примечательно, что Ф.Лопес и М.Лопес являются действующими чемпионами Ролан Гаррос.
Напомним, что завтра украинец проведет поединок второго круга в одиночном разряде против шестой ракетки мира Гаэля Монфиса.
Добавим также, в женской сетке парного турнира Australian Open Украину будет представлять Ольга Савчук в дуэте с 27-летней румынкой Ралукой-Иоанной Олару.
Как сообщал УНН, Э.Свитолина одержала вторую победу на Australian Open.