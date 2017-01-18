А.Долгополов уступил на старте парных соревнований AUS Open

В стартовом поединке украинско-австрийский дуэт Долгополов/Мельцер в упорной борьбе уступил пятым сеяным - испанской паре Фелисиано Лопес/Марк Лопес - 4:6, 6:3, 4:6.

Примечательно, что Ф.Лопес и М.Лопес являются действующими чемпионами Ролан Гаррос.

Напомним, что завтра украинец проведет поединок второго круга в одиночном разряде против шестой ракетки мира Гаэля Монфиса.

Добавим также, в женской сетке парного турнира Australian Open Украину будет представлять Ольга Савчук в дуэте с 27-летней румынкой Ралукой-Иоанной Олару.

Как сообщал УНН, Э.Свитолина одержала вторую победу на Australian Open.