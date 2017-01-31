О.Дитятьєв підписав контракт із львівськими "Карпатами"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав 3-річний контракт із львівськими "Карпатами", передає УНН з посиланням на прес-службу "Карпат".
"Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав із львівськими “Карпатами” 3-річний контракт. Останнім клубом оборонця була полтавська “Ворскла”, у складі якої 28-річний захисник відіграв 40 ігор.
Вихованець херсонського футболу вважається одним із найсильніших центральних захисників українського чемпіонату. Окрім якісних дій в обороні, Олексій активно грає на атаку, зокрема під час стандартних положень", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у прес-службі додали, що у “Карпатах” О.Дитятьєв гратиме під 34 номером.
Як повідомляв УНН, футболісти “Карпат” перемогли у спарингу ФК “Олмалик”.