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О.Дитятьєв підписав контракт із львівськими "Карпатами"

О.Дитятьєв підписав контракт із львівськими "Карпатами"

Київ • УНН

 • 9389 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав 3-річний контракт із львівськими "Карпатами", передає УНН з посиланням на прес-службу "Карпат".

"Центральний захисник Олексій Дитятьєв підписав із львівськими “Карпатами” 3-річний контракт. Останнім клубом оборонця була полтавська “Ворскла”, у складі якої 28-річний захисник відіграв 40 ігор.

Вихованець херсонського футболу вважається одним із найсильніших центральних захисників українського чемпіонату. Окрім якісних дій в обороні, Олексій активно грає на атаку, зокрема під час стандартних положень", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у прес-службі додали, що у “Карпатах” О.Дитятьєв гратиме під 34 номером.

Як повідомляв УНН, футболісти “Карпат” перемогли у спарингу ФК “Олмалик”.

Українські Національні Новини

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