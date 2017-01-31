А.Дитятьев подписал контракт с львовскими "Карпатами"

"Центральный защитник Алексей Дитятьев подписал с львовскими "Карпатами" 3-летний контракт. Последним клубом защитника была полтавская "Ворскла", в составе которой 28-летний защитник сыграл 40 игр.

Воспитанник херсонского футбола считается одним из сильнейших центральных защитников украинского чемпионата. Кроме качественных действий в обороне, Алексей активно играет на атаку, в частности при стандартных положениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в "Карпатах" А.Дитятьев будет играть под 34 номером.

Как сообщал УНН, футболисты "Карпат" победили в спарринге ФК "Олмалик".