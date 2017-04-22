О.Данилюк: Вашингтон надіслав чіткі сигнали щодо позиції стосовно України

За словами керівника українського Мінфіну, він отримав "сильні сигнали" підтримки з боку Сполучених Штатів, яка "триватиме" й надалі.

Київ підтримує "добрі й прагматичні" стосунки з урядом США, в той час як останній зацікавлений в "стабільній Україні", зазначив О.Данилюк.

Раніше Д.Трамп не раз заявляв про бажання покращити стосунки з Росією, що погіршилися за час президентства Барака Обами, в тому числі, й через події в Україні. Такі заяви неабияк непокоїли українське керівництво. Однак зміна адміністрації в Білому домі не призвела до істотного покращення відносин між Вашингтоном та Москвою, пише видання.

Нагадаємо, у зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Вашингтоні взяли участь міністри фінансів та голови центробанків провідних економік світу спільно з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як повідомляв УНН, у МЗС заявили, що перемовини щодо українського питання без Києва неможливі.