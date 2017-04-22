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О.Данилюк: Вашингтон надіслав чіткі сигнали щодо позиції стосовно України

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Керівництво України не має побоювань, що теперішній президент США Дональд Трамп обмежить чи припинить курс на підтримку України Вашингтоном. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні, де він брав участь в зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

За словами керівника українського Мінфіну, він отримав "сильні сигнали" підтримки з боку Сполучених Штатів, яка "триватиме" й надалі.

Київ підтримує "добрі й прагматичні" стосунки з урядом США, в той час як останній зацікавлений в "стабільній Україні", зазначив О.Данилюк.

Раніше Д.Трамп не раз заявляв про бажання покращити стосунки з Росією, що погіршилися за час президентства Барака Обами, в тому числі, й через події в Україні. Такі заяви неабияк непокоїли українське керівництво. Однак зміна адміністрації в Білому домі не призвела до істотного покращення відносин між Вашингтоном та Москвою, пише видання.

Нагадаємо, у зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Вашингтоні взяли участь міністри фінансів та голови центробанків провідних економік світу спільно з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку.

Як повідомляв УНН, у МЗС заявили, що перемовини щодо українського питання без Києва неможливі.

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