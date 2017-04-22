О.Данилюк: Вашингтон надіслав чіткі сигнали щодо позиції стосовно України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Керівництво України не має побоювань, що теперішній президент США Дональд Трамп обмежить чи припинить курс на підтримку України Вашингтоном. Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк у Вашингтоні, де він брав участь в зустрічі міністрів фінансів країн Великої двадцятки, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За словами керівника українського Мінфіну, він отримав "сильні сигнали" підтримки з боку Сполучених Штатів, яка "триватиме" й надалі.
Київ підтримує "добрі й прагматичні" стосунки з урядом США, в той час як останній зацікавлений в "стабільній Україні", зазначив О.Данилюк.
Раніше Д.Трамп не раз заявляв про бажання покращити стосунки з Росією, що погіршилися за час президентства Барака Обами, в тому числі, й через події в Україні. Такі заяви неабияк непокоїли українське керівництво. Однак зміна адміністрації в Білому домі не призвела до істотного покращення відносин між Вашингтоном та Москвою, пише видання.
Нагадаємо, у зустрічі фінансових лідерів Великої двадцятки в Вашингтоні взяли участь міністри фінансів та голови центробанків провідних економік світу спільно з представниками Міжнародного валютного фонду та Світового банку.
Як повідомляв УНН, у МЗС заявили, що перемовини щодо українського питання без Києва неможливі.