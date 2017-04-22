А.Данилюк: Вашингтон направил четкие сигналы о позиции в отношении Украины

По словам руководителя украинского Минфина, он получил "сильные сигналы" поддержки со стороны Соединенных Штатов, которая "продлится" и в дальнейшем.

Киев поддерживает "добрые и прагматичные" отношения с правительством США, в то время как последнее заинтересовано в "стабильной Украине", отметил А.Данилюк.

Ранее Д.Трамп не раз заявлял о желании улучшить отношения с Россией, что ухудшились за время президентства Барака Обамы, в том числе и из-за событий в Украине. Такие заявления изрядно беспокоили украинское руководство. Однако смена администрации в Белом доме не привела к существенному улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет издание.

Напомним, во встрече финансовых лидеров Большой двадцатки в Вашингтоне приняли участие министры финансов и главы центробанков ведущих экономик мира совместно с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщал УНН, в МИД заявили, что переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны.