А.Данилюк: Вашингтон направил четкие сигналы о позиции в отношении Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. У руководства Украины нет опасений, что нынешний президент США Дональд Трамп ограничит или прекратит курс на поддержку Украины Вашингтоном. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в Вашингтоне, где он принимал участие во встрече министров финансов стран Большой двадцатки, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По словам руководителя украинского Минфина, он получил "сильные сигналы" поддержки со стороны Соединенных Штатов, которая "продлится" и в дальнейшем.
Киев поддерживает "добрые и прагматичные" отношения с правительством США, в то время как последнее заинтересовано в "стабильной Украине", отметил А.Данилюк.
Ранее Д.Трамп не раз заявлял о желании улучшить отношения с Россией, что ухудшились за время президентства Барака Обамы, в том числе и из-за событий в Украине. Такие заявления изрядно беспокоили украинское руководство. Однако смена администрации в Белом доме не привела к существенному улучшению отношений между Вашингтоном и Москвой, пишет издание.
Напомним, во встрече финансовых лидеров Большой двадцатки в Вашингтоне приняли участие министры финансов и главы центробанков ведущих экономик мира совместно с представителями Международного валютного фонда и Всемирного банка.
Как сообщал УНН, в МИД заявили, что переговоры по украинскому вопросу без Киева невозможны.