О.Данилюк розповів, скільки Україна може втратити від блокади на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Україна через блокаду на Донбасі може втратити 1,3% ВВП. Про це журналістам у четвер повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН.
"Це середній сценарій, але цифра може бути нижче - до 2%", - сказав він.
З його слів, міністерство фінансів збирається до кінця четверга оцінити інші можливі економічні збитки від блокади.
Нагадаємо, П.Порошенко напередодні заявив, що уряд 16 березня проаналізує економічні збитки для держави від блокади.