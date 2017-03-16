А.Данилюк рассказал, сколько Украина может потерять от блокады на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украина из-за блокады на Донбассе может потерять 1,3% ВВП. Об этом журналистам в четверг сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает УНН.
"Это средний сценарий, но цифра может быть ниже - до 2%", - сказал он.
По его словам, министерство финансов собирается до конца четверга оценить другие возможные экономические потери от блокады.
Напомним, П.Порошенко накануне заявил, что правительство 16 марта проанализирует экономические потери для государства от блокады.