О.Данилюк очікує зростання ВВП України на рівні 2% у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що очікує зростання економіки України на рівні 2% у 2017 році. Про це він сказав під час дискусії щодо реформування України у Hudson Institute у Вашингтоні, передає УНН.
"У минулому році ми вперше демонструємо економічне зростання... Протягом цього року ми очікували близько 3%, але, на жаль, нам довелося знизити цей прогноз на 1%. Тож - 2%", - зазначив він.
Зі слів О.Данилюка, причиною цього є "певні дії російських прихильників, квазіреспублік на сході країни, які конфіскували наші компанії, які платили податки в бюджет України".
Нагадаємо, О.Данилюк розповів, скільки Україна може втратити від блокади на Донбасі.