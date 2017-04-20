А.Данилюк ожидает рост ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ожидает роста экономики Украины на уровне 2% в 2017 году. Об этом он сказал во время дискуссии относительно реформирования Украины в Hudson Institute в Вашингтоне, передает УНН.
"В прошлом году мы впервые демонстрируем экономический рост... В течение этого года мы ожидали около 3%, но, к сожалению, нам пришлось снизить этот прогноз на 1%. Поэтому - 2%", - отметил он.
По словам А.Данилюка, причиной этого есть "определенные действия российских сторонников, квазиреспублик на востоке страны, которые конфисковали наши компании, которые платили налоги в бюджет Украины".
Напомним, А.Данилюк рассказал, сколько Украина может потерять от блокады на Донбассе.