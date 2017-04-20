А.Данилюк ожидает рост ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27177 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91774 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147131 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113029 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114300 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111158 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103259 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103303 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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А.Данилюк ожидает рост ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году

А.Данилюк ожидает рост ВВП Украины на уровне 2% в 2017 году

Киев  •  УНН

 • 12492 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что ожидает роста экономики Украины на уровне 2% в 2017 году. Об этом он сказал во время дискуссии относительно реформирования Украины в Hudson Institute в Вашингтоне, передает УНН.

"В прошлом году мы впервые демонстрируем экономический рост... В течение этого года мы ожидали около 3%, но, к сожалению, нам пришлось снизить этот прогноз на 1%. Поэтому - 2%", - отметил он.

По словам А.Данилюка, причиной этого есть "определенные действия российских сторонников, квазиреспублик на востоке страны, которые конфисковали наши компании, которые платили налоги в бюджет Украины".

Напомним, А.Данилюк рассказал, сколько Украина может потерять от блокады на Донбассе.

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