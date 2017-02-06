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О.Данилюк ініціював притягнення голови ДФС до дисциплінарної відповідальності (доповнено)

Київ • УНН

 • 8404 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Міністр фінансів Олександр Данилюк ініціював перед урядом притягнення до дисциплінарної відповідальності голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також звернеться до НАЗК і НАБУ щодо перевірки його поїздки на інавгурацію Дональда Трампа. Про це О.Данилюк заявив під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

О.Данилюк ініціював притягнення голови ДФС до дисциплінарної відповідальності (доповнено)

“За систематичне порушення доручень міністра фінансів, які є обов’язковими до виконання, а також за непогоджену відсутність на робочому місці, я, згідно закону, ініціював перед КМУ притягнення Насірова до дисциплінарної відповідальності”, — сказав О.Данилюк.

За його словами, якщо після цього Р.Насіров не зробить висновки, то йому буде винесена друга догана, що означатиме звільнення.

“Чому саме керівника податкової України запрошують на такий захід (інавгурація Д.Трампа - ред.)? Може, це послуга, може, подарунок? Законодавство забороняє напряму приймати такі подарунки і послуги”, — сказав О.Данилюк.

При цьому, за його словами, поїздка на інавгурацію Д.Трампа коштувала 250 тис. дол. і необхідна перевірка, чи дозволяє декларація чиновника таку поїздку.

“Як координуючий міністр я маю звернутись до НАЗК і до НАБУ з відповідним зверненням, щоб вони проаналізували цю ситуацію”, — сказав О.Данилюк.

Як повідомляв УНН, О.Данилюк назвав головним пріоритетом Мінфіну на наступний рік реформу ДФС.

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