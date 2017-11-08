НЗФ ОРДО обстріляли господарські будівлі населеного пункту на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Під час обстрілу з боку незаконних збройних формувань ОРДО позицій Збройних Сил України в зоні проведення антитерористичної операції у районі населеного пункту Піски під прицілом бойовиків опинилися господарські будівлі цивільного населення, такий акт українська сторона називала черговим актом тероризму з боку НЗФ ОРДО. Про це повідомиляє прес-центр штабу АТО у Facebook, передає УНН.
"5 листопада під час обстрілу позицій підрозділів сил АТО в районі населеного пункту Піски (Донецької області), під вогонь з боку ОРДО потрапили господарські будівлі зазначеного населеного пункту. Будинки місцевих мешканців були обстріляні незаконними збройними формуваннями із артилерійських систем калібру 122 мм", - зазначили у прес-службі.
Повідомляється, що на одному з дворів у Пісках від вибуху артилерійських снарядів на присадибній ділянці житлового будинку "утворилось чотири воронки діаметром від 2,5 до 3 метрів і глибиною від 1 до 1,5 метрів".
Крім того, внаслідок влучання снаряду калібру 122 мм в іншу будівлю, одного з мешканців населеного пункту, вщент зруйновано гараж та знищений санітарний автомобіль.
Як повідомляв УНН, 5 листопада незаконні озброєнні формування ОРДО обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення АТО неподалік від Водяного.