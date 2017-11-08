НЗФ ОРДО обстріляли господарські будівлі населеного пункту на Донеччині

"5 листопада під час обстрілу позицій підрозділів сил АТО в районі населеного пункту Піски (Донецької області), під вогонь з боку ОРДО потрапили господарські будівлі зазначеного населеного пункту. Будинки місцевих мешканців були обстріляні незаконними збройними формуваннями із артилерійських систем калібру 122 мм", - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що на одному з дворів у Пісках від вибуху артилерійських снарядів на присадибній ділянці житлового будинку "утворилось чотири воронки діаметром від 2,5 до 3 метрів і глибиною від 1 до 1,5 метрів".

Крім того, внаслідок влучання снаряду калібру 122 мм в іншу будівлю, одного з мешканців населеного пункту, вщент зруйновано гараж та знищений санітарний автомобіль.

Як повідомляв УНН, 5 листопада незаконні озброєнні формування ОРДО обстріляли позиції українських військовослужбовців у зоні проведення АТО неподалік від Водяного.