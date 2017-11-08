НВФ ОРДО обстреляли хозяйственные постройки населенного пункта Донецкой области

"5 ноября во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе населенного пункта Пески (Донецкая область), под огонь со стороны ОРДО попали хозяйственные постройки указанного населенного пункта. Дома местных жителей были обстреляны незаконными вооруженными формированиями с артиллерийских систем калибра 122 мм", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что на одном из дворов в Песках от взрыва артиллерийских снарядов на приусадебном участке жилого дома "образовалось четыре воронки диаметром от 2,5 до 3 метров и глубиной от 1 до 1,5 метров".

Кроме того, в результате попадания снаряда калибра 122 мм в другое здание, одного из жителей населенного пункта, полностью разрушено гараж и уничтожен санитарный автомобиль.

Как сообщал УНН, 5 ноября незаконные вооружении формирования ОРДО обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения АТО неподалеку от Водяного.