НВФ ОРДО обстреляли хозяйственные постройки населенного пункта Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в районе населенного пункта Пески, под прицелом боевиков оказались хозяйственные постройки цивильного населения, такой акт украинская сторона называла очередным актом терроризма со стороны НВФ ОРДО. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook , передает УНН.
"5 ноября во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе населенного пункта Пески (Донецкая область), под огонь со стороны ОРДО попали хозяйственные постройки указанного населенного пункта. Дома местных жителей были обстреляны незаконными вооруженными формированиями с артиллерийских систем калибра 122 мм", - отметили в пресс-центре.
Сообщается, что на одном из дворов в Песках от взрыва артиллерийских снарядов на приусадебном участке жилого дома "образовалось четыре воронки диаметром от 2,5 до 3 метров и глубиной от 1 до 1,5 метров".
Кроме того, в результате попадания снаряда калибра 122 мм в другое здание, одного из жителей населенного пункта, полностью разрушено гараж и уничтожен санитарный автомобиль.
Как сообщал УНН, 5 ноября незаконные вооружении формирования ОРДО обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения АТО неподалеку от Водяного.