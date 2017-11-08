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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 21087 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 38794 просмотра

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 54268 просмотра

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НВФ ОРДО обстреляли хозяйственные постройки населенного пункта Донецкой области

НВФ ОРДО обстреляли хозяйственные постройки населенного пункта Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 9564 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Во время обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО позиций Вооруженных Сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции в районе населенного пункта Пески, под прицелом боевиков оказались хозяйственные постройки цивильного населения, такой акт украинская сторона называла очередным актом терроризма со стороны НВФ ОРДО. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook , передает УНН.

"5 ноября во время обстрела позиций подразделений сил АТО в районе населенного пункта Пески (Донецкая область), под огонь со стороны ОРДО попали хозяйственные постройки указанного населенного пункта. Дома местных жителей были обстреляны незаконными вооруженными формированиями с артиллерийских систем калибра 122 мм", - отметили в пресс-центре.

Сообщается, что на одном из дворов в Песках от взрыва артиллерийских снарядов на приусадебном участке жилого дома "образовалось четыре воронки диаметром от 2,5 до 3 метров и глубиной от 1 до 1,5 метров".

Кроме того, в результате попадания снаряда калибра 122 мм в другое здание, одного из жителей населенного пункта, полностью разрушено гараж и уничтожен санитарный автомобиль.

Как сообщал УНН, 5 ноября незаконные вооружении формирования ОРДО обстреляли позиции украинских военнослужащих в зоне проведения АТО неподалеку от Водяного.

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