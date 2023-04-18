Нью-Йорк став найбагатшим містом у світі. В Каліфорнії живе найбільше мільярдерів

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Токіо та район затоки Сан-Франциско займають друге та третє місця з постійним населенням мільйонерів 290 300 та 285 000 відповідно, за даними Henley&Partners, яка відстежує тенденції міграції приватного капіталу та інвестицій у всьому світі.

Лондон опустився на четверте місце у списку цього року з 258 000 жителів з високим рівнем доходу (HNWI), за ним слідує місто-держава Сінгапур з 240 100, йдеться у звіті Henley&Partners, в якому основна увага приділяється людям зі статком в 1 мільйон доларів або більше.

"Традиційні магніти багатства, такі як Монако і Дубай, також зазнали особливо сильного зростання кількості мільйонерів за останнє десятиліття", - сказав Ендрю Амойлс, керівник відділу досліджень.

"Середній рівень добробуту людини, яка живе в Монако, перевищує 10 мільйонів доларів, що робить його містом із найвищим рівнем добробуту на душу населення. Дубай ще один визнаний міжнародний центр добробуту, а низькі податкові ставки роблять його магнітом для мігруючих мільйонерів з усього світу. Лише 2022 року до міста переїхало близько 3500 заможних людей".

Надбагаті люди світу втратили загалом 10 трильйонів доларів, або 10 відсотків, від свого власного капіталу 2022 року через потрійний "шок" глобальної економічної невизначеності, енергетичної кризи та війни в Україні, йдеться у звіті.

Надбагаті в Європі опинилися в центрі кризи: люди з надвисоким станом (UHNWI) втратили в середньому 17% свого стану, йдеться у звіті Knight Frank у The Wealth Report 2023. Knight Frank визначає UHNWI як людей, які мають власний капітал у розмірі 30 мільйонів доларів або більше.

Нью-Йорк також є домом для більшості мільйонерів - людей із власним капіталом у розмірі 100 мільйонів доларів і більше в інвестиційних активах - у світі - 724 особи, за ним слідує район затоки Сан-Франциско з 629 і Лос-Анджелес з 480, згідно з дослідженням Henley&Partners.

Проте, в районі затоки Сан-Франциско проживає найбільше мільярдерів у світі (63 особи), за ним слідують Нью-Йорк (58 осіб) та Пекін (43 особи).

Згідно з звітом, у Дубаї проживає 68 400 мільйонерів та 15 мільярдерів. В Абу-Дабі проживає 24 200 мільйонерів та чотири мільярдери.

Тим часом США і Китай домінують у списку міст, що швидко зростають, коли йдеться про резидентів-мільйонерів за останнє десятиліття, йдеться у звіті. Дані показали, що китайський Ханчжоу очолив список у цьому відношенні зі зростанням кількості мільйонерів на 105% у період з 2012 по 2022 рік. У Шеньчжені та Гуанчжоу також спостерігалося значне зростання HNWI за останнє десятиліття, на 98% та 86% відповідно.

Тим часом, за даними Henley&Partners, трьома найбільш зростаючими точками зростання мільйонерів у США є місто Остін, де зафіксовано 102-відсоткове зростання кількості резидентів HNWI, Вест-Палм-Біч (90 відсотків) і Скоттсдейл (88 відсотків).

В індійських містах Бенгалуру та Хайдарабаді кількість мільйонерів за останнє десятиліття зросла на 88% та 78% відповідно, а в Шарджі – на 84%.

Топ-10 найбагатших міст та їхні мільйонери