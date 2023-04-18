Нью-Йорк стал самым богатым городом в мире. В Калифорнии живет больше миллиардеров

Детали

Токио и район залива Сан-Франциско занимают второе и третье места с постоянным населением миллионеров 290 300 и 285 000 соответственно, по данным Henley&Partners, которая отслеживает тенденции миграции частного капитала и инвестиций во всем мире.

Лондон опустился на четвертое место в списке в этом году с 258 000 жителей с высоким уровнем дохода (HNWI), за ним следует город-государство Сингапур с 240 100, говорится в отчете Henley&Partners, в котором основное внимание уделяется людям с состоянием в 1 миллион долларов или более.

"Традиционные магниты богатства, такие как Монако и Дубай, также испытали особенно сильный рост количества миллионеров за последнее десятилетие", - сказал Эндрю Амойлс, руководитель отдела исследований.

"Средний уровень благосостояния человека, живущего в Монако, превышает 10 миллионов долларов, что делает его городом с самым высоким уровнем благосостояния на душу населения. Дубай еще один признанный международный центр благосостояния, а низкие налоговые ставки делают его магнитом для мигрирующих миллионеров со всего мира. Только в 2022 году в город переехало около 3500 состоятельных людей".

Богатые люди мира потеряли в общей сложности 10 триллионов долларов, или 10 процентов, от своего собственного капитала в 2022 году из-за тройного "шока" глобальной экономической неопределенности, энергетического кризиса и войны в Украине, говорится в отчете.

Богатые в Европе оказались в центре кризиса: люди со сверхвысоким состоянием (UHNWI) потеряли в среднем 17% своего состояния, говорится в отчете Knight Frank в The Wealth Report 2023. Knight Frank определяет UHNWI как людей, которые имеют собственный капитал в размере 30 миллионов долларов или более.

Нью-Йорк также является домом для большинства миллионеров - людей с собственным капиталом в размере 100 миллионов долларов и более в инвестиционных активах - в мире - 724 человека, за ним следует район залива Сан-Франциско с 629 и Лос-Анджелес с 480, согласно исследованию Henley&Partners.

Тем не менее, в районе залива Сан-Франциско проживает больше всего миллиардеров в мире (63 человека), за ним следуют Нью-Йорк (58 человек) и Пекин (43 человека).

Согласно отчету, в Дубае проживает 68 400 миллионеров и 15 миллиардеров. В Абу-Даби проживает 24 200 миллионеров и четыре миллиардера.

Между тем США и Китай доминируют в списке быстрорастущих городов, когда речь идет о жителях-миллионерах за последнее десятилетие, говорится в отчете. Данные показали, что китайский Ханчжоу возглавил список в этом отношении с ростом числа миллионеров на 105% в период с 2012 по 2022 год. В Шэньчжэне и Гуанчжоу также наблюдался значительный рост HNWI за последнее десятилетие, на 98% и 86% соответственно.

Между тем, по данным Henley&Partners, тремя наиболее растущими точками роста миллионеров в США являются город Остин, где зафиксирован 102-процентный рост числа резидентов HNWI, Вест-Палм-Бич (90 процентов) и Скоттсдейл (88 процентов).

В индийских городах Бенгалуре и Хайдарабаде количество миллионеров за последнее десятилетие выросло на 88% и 78% соответственно, а в Шардже – на 84%.

Топ-10 самых богатых городов и их миллионеры