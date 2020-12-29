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НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги "коронавірусним" пацієнтам понад 13,2 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Національна служба здоров’я України виплатила медзакладам за надання допомоги пацієнтам з CОVID-19 та з підозрою на нього понад 13,2 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної служби здоров'я України.

НСЗУ виплатила медзакладам за надання допомоги "коронавірусним" пацієнтам понад 13,2 млрд грн

"Фахівці НСЗУ розробили, затвердили та реалізували першу в Україні Програму медичних гарантій. Вона працює перш за все в інтересах пацієнта. Тому, зважаючи на поточну ситуацію з пандемією, ми змогли оперативно розширити ПМГ на додаткові 4 пакети", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що це пакети послуг, пов’язані з наданням допомоги пацієнтам з COVID-19 та підозрою на нього.

"Cтаном на 28 грудня НСЗУ виплатила понад 13,2 млрд грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою на нього", - зазначається в повідомленні.

Так, з них:

- понад 7 мільярдів гривень - чотириста п’ятдесят шести закладам за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID;

- майже 6 мільярдів гривень - 25 центрам екстреної медичної допомоги;

- понад 404 мільйонів гривень - дев’ятсот сорока п’яти медзакладам, в яких є мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19 і беруть зразки для тестування;

- ще 52 мільйони гривень отримали 152 лікарні, які надавали стаціонарну допомогу пацієнтам з COVID-19 у квітні, але не входили в перелік лікарень, визначених для госпіталізації.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що лікування одного хворого на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні обходиться в середньому у 38 тис. грн.

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