Новим власником торговельної марки VODA UA став український підприємець Андрій Матюха

Угоду щодо придбання бренду VODA UA було підписано в жовтні 2023 року. Вона передбачає повний перехід прав на торговельну марку VODA UA від попереднього власника Дмитра Нікіфорова до Андрія Матюхи, передає УНН.

Як повідомляють у ТОВ "ВОДА ЮА", що є єдиним офіційним постачальником води VODA UA, зміна власника не вплине на поточну діяльність або зобов’язання компанії.

"VODA UA", "Карпатська джерельна високогірна" та "Горянка" — бренди столових та лікувальних вод, які видобуваються у кількох гірських водозаборах та джерелах найчистіших регіонів Карпат. VODA UA має оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягає жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальною від природи.

Продукція бренду доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.