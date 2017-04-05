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Нову зупинку транспорту організують в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. З 6 квітня 2017 року організують додаткову зупинку автобусів маршруту № 5 по вул.Кіровоградській. Про це УНН повідомили у прес-службі "Київпастрансу".

З 6 квітня 2017 року вносяться зміни в роботу зупинок автобусів маршруту № 5, а саме:

— по вул.Кіровоградській впроваджується додаткова зупинка “Вул.Кіровоградська” в напрямку Залізничного вокзалу “Центральний”;

— по вул.Ізюмській в напрямку вул.Ізюмська зупинка “АТП № 6” (на вимогу) переноситься на 50 метрів вперед.

Як повідомляв УНН, рух столичних трамваїв № 14 тимчасово закривається.

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