Новую остановку транспорта организуют в Киеве

С 6 апреля 2017 вносятся изменения в работу остановок автобусов маршрута № 5, а именно:

- по ул.Кировоградской внедряется дополнительная остановка "ул.Кировоградськая" в направлении железнодорожного вокзала "Центральный";

- по ул.Изюмской в направлении ул.Изюмская остановка "АТП № 6" (по запросу) переносится на 50 метров вперед.

Как сообщал УНН, движение столичных трамваев № 14 временно закрывается.