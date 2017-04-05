Новую остановку транспорта организуют в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. С 6 апреля 2017 организуют дополнительную остановку автобусов маршрута №5 по ул.Кировоградской. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Киевпасстранс".
С 6 апреля 2017 вносятся изменения в работу остановок автобусов маршрута № 5, а именно:
- по ул.Кировоградской внедряется дополнительная остановка "ул.Кировоградськая" в направлении железнодорожного вокзала "Центральный";
- по ул.Изюмской в направлении ул.Изюмская остановка "АТП № 6" (по запросу) переносится на 50 метров вперед.
Как сообщал УНН, движение столичных трамваев № 14 временно закрывается.