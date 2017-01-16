Новозеландський фотограф зробив фотосесію в найхолоднішому місці планети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Фотограф із Нової Зеландії Амос Чаппл відвідав найхолодніше місце на планеті, село Оймякон в російській Якутії, щоб сфотографувати життя місцевих жителів, передає УНН з посиланням на сайт фотографа.
Так, новозеландський фотограф під час своєї дводенної подорожі найхолоднішим місцем у світі, де середня температура взимку досягає -50 градусів за Цельсієм, зафіксував на камеру повсякденне життя місцевих мешканців.
Як повідомляв УНН, американець зняв короткометражний фільм про красу грози.