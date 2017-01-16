Новозеландский фотограф сделал фотосессию в самом холодном месте планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Фотограф из Новой Зеландии Амос Чаппл посетил самое холодное место на планете, село Оймякон в российской Якутии, чтобы сфотографировать жизнь местных жителей, передает УНН со ссылкой на сайт фотографа.
Так, новозеландский фотограф во время своего двухдневного путешествия по самому холодному месту в мире, где средняя температура зимой достигает -50 градусов по Цельсию, зафиксировал на камеру повседневную жизнь местных жителей.
Как сообщал УНН, американец снял короткометражный фильм о красоте грозы.