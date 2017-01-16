Новозеландский фотограф сделал фотосессию в самом холодном месте планеты

Так, новозеландский фотограф во время своего двухдневного путешествия по самому холодному месту в мире, где средняя температура зимой достигает -50 градусов по Цельсию, зафиксировал на камеру повседневную жизнь местных жителей.

Как сообщал УНН, американец снял короткометражный фильм о красоте грозы.