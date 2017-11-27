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Новою Міс Всесвіт стала представниця ПАР

Новою Міс Всесвіт стала представниця ПАР

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представниця ПАР отримала титул "Міс Всесвіт-2017". Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.

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Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом "менеджмент".

Другу позицію на конкурсі зайняла Міс Колумбія, "бронзу" взяла - Міс Ямайка.

Нагадаємо, що торік Міс Всесвіт виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.

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