Новою Міс Всесвіт стала представниця ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представниця ПАР отримала титул "Міс Всесвіт-2017". Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Фінал конкурсу та церемонія коронації 22-річної Демі-Лі Нель-Пітерс пройшли в готелі Planet Hollywood Resort & Casino у Лас-Вегасі.
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Нель-Пітерс працює тренером по самообороні, недавно вона також закінчила університет за фахом "менеджмент".
Другу позицію на конкурсі зайняла Міс Колумбія, "бронзу" взяла - Міс Ямайка.
Нагадаємо, що торік Міс Всесвіт виборола представниця Індії Мануши Чхиллар.