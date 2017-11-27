Новой Мисс Вселенная стала представительница ЮАР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Представительница ЮАР получила титул "Мисс Вселенная-2017". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Финал конкурса и церемония коронации 22-летней Деми-Ли Нель-Питерс прошли в отеле Planet Hollywood Resort & Casino в Лас-Вегасе.
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Нель-Питерс работает тренером по самообороне, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".
Вторую позицию на конкурсе заняла Мисс Колумбия, "бронзу" взяла - Мисс Ямайка.
Напомним, что в прошлом году Мисс Вселенная завоевала представительница Индии Мануша Чхиллар.