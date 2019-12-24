Новосад: 40% роботодавців кажуть про прогалини в навичках випускників вишів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Сорок відсотків роботодавців кажуть про прогалини у навичках випускників вишів та професійних училищ. Про це міністр освіти і науки Ганна Новосад сказала під час презентації концепції реформи вищої освіти, що розпочнеться у вишах з 1 січня 2020 року, передає кореспондент УНН.
"В 2019 році серед офіційно зареєстрованих безробітних майже 50% складали особи з вищою освітою, а 30 - з професійно-технічною... 40% роботодавців, ті, хто потім користуються тими, хто вийшов з закладів вищої освіти чи професійної освіти, кажуть, що у випускників є прогалини в навичках. І в першу чергу - у м'яких навичках. Тому оцей відсоток має нам говорити про те, що реформа нової української школи, заснована на компетентному підході і прокачуванні м'якими навичкам, є надважливою", - сказала Ганна Новосад.
Нагадаємо, за словами Ганни Новосад, в Україні за десятирічний період кількість студентів впала майже вдвічі.