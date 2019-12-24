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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Новосад: 40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов

Новосад: 40% работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов

Киев  •  УНН

 • 13364 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Сорок процентов работодателей говорят о пробелах в навыках выпускников вузов и профессиональных училищ. Об этом министр образования и науки Анна Новосад сказала во время презентации концепции реформы высшего образования, который начнется в вузах с 1 января 2020 года, передает корреспондент УНН.

"В 2019 году среди официально зарегистрированных безработных почти 50% составляли лица с высшим образованием, а 30 - с профессионально-техническим... 40% работодателей, те, кто потом пользуются теми, кто вышел из высших учебных заведений или заведений профессионального образования, говорят, что у выпускников есть пробелы в навыках. И в первую очередь - в мягких навыках. Поэтому этот процент должен нам говорить о том, что реформа новой украинской школы, основанная на компетентном подходе и прокачке мягкими навыкам, является сверхважной", - сказала Анна Новосад.

Напомним, по словам Анны Новосад, в Украине за десятилетний период количество студентов упало почти вдвое.

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