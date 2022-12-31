Новорічна ракетна атака на Київ: в ОП повідомили про 7 знищених повітряних цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Під час новорічної масованої атаки рф біля Києва знищено 7 повітряних цілей. Про це у Telegram повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"В районі Києва знищено 7 повітряних цілей", - написав Тимошенко.
За його словами, наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.
За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
Наразі відомо про одну жертву. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них і журналіст з Японії.