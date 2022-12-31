Новогодняя ракетная атака на Киев: в ОП сообщили о 7 уничтоженных воздушных целях

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"В районе Киева уничтожено 7 воздушных целей", – написал Тимошенко.

По его словам, сейчас известно об одном погибшем и 13 пострадавших. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.

По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.

Теперь известно об одной жертве. Еще 11 человек получили ранения, в том числе и журналист из Японии.